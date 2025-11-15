« Malheureusement, je n’ai jamais joué la Coupe Davis, la vraie, celle qui se joue à l’extérieur, en Argentine ou au Brésil, où tout le stade est pour l’équipe adverse. C’est ça, la Coupe Davis, vous voyez ? », regrettait récemment Jannik Sinner, double tenant du titre mais forfait pour la prochaine édition.
Alexander Zverev, qui participera néanmoins aux phases finales programmées du 18 au 23 novembre à Bologne, en Italie, a lui aussi vivement critiqué la nouvelle formule de la compétition, quelques minutes après son élimination au Masters.
« Je pense que Sinner a raison. La vraie Coupe Davis, ce sont les matches à l’extérieur ou à domicile, l’ambiance. Je suis content de jouer une semaine de plus après les Finales ATP. Mais jouer en quelques jours les quarts de finale, les demi‐finales et la finale de la Coupe Davis, je n’aime pas. C’est une perte de temps. Que vous perdiez en demies ou en quarts, c’est une perte de temps. J’ai joué contre Nadal dans une arène de corrida. Pour moi, c’est ça, la vraie Coupe Davis. Je garde toujours mon opinion. J’ai toujours dit mon opinion au cours des deux dernières années. Je ne pense pas que cette Coupe Davis soit la vraie Coupe Davis. C’est un tournoi d’exhibition qui s’appelle Coupe Davis. Struff n’aura plus beaucoup d’occasions de la gagner, pareil pour l’équipe de double. Je joue parce qu’ils ont insisté pour que je vienne. Mais ça n’a rien à voir avec la Coupe Davis en elle‐même. »
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 18:53