ATP - Finals

De Minaur, battu 13 fois en 13 matchs contre Sinner : « Même si beau­coup de gens ne le pensent pas, je sais comment le battre. Ce n’est juste pas si facile à faire, n’est‐ce pas ? »

Par Baptiste Mulatier

En confé­rence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales du Masters, sa 13e défaite en autant de confron­ta­tions face à l’Italien, Alex De Minaur a tenté de rester combatif. 

« J’ai joué contre lui de nombreuses fois. Même si beau­coup de gens ne le pensent pas, je sais comment le battre. Ce n’est juste pas si facile à faire, n’est‐ce pas (sourire) ? Il faut frapper la balle très fort, très à plat, très profon­dé­ment et très près des lignes. C’est quelque chose que j’es­saie de faire, mais ce n’est évidem­ment pas la chose la plus facile à faire. Je pense que pour avoir de réelles chances, je dois bien servir tout au long du match. Mon service a un peu baissé et aurait pu être meilleur. »

Publié le samedi 15 novembre 2025 à 18:28

