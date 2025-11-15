En conférence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales du Masters, sa 13e défaite en autant de confrontations face à l’Italien, Alex De Minaur a tenté de rester combatif.
« J’ai joué contre lui de nombreuses fois. Même si beaucoup de gens ne le pensent pas, je sais comment le battre. Ce n’est juste pas si facile à faire, n’est‐ce pas (sourire) ? Il faut frapper la balle très fort, très à plat, très profondément et très près des lignes. C’est quelque chose que j’essaie de faire, mais ce n’est évidemment pas la chose la plus facile à faire. Je pense que pour avoir de réelles chances, je dois bien servir tout au long du match. Mon service a un peu baissé et aurait pu être meilleur. »
