13 matchs, 13 victoires : c’est désor­mais le bilan sans appel de Jannik Sinner face à Alex de Minaur, après son nouveau succès acquis ce samedi en demi‐finales du Masters (7−5, 6–1).

Le 7e joueur mondial a tenu tête à l’Italien pendant environ une heure, avant que l’écart ne se creuse nette­ment entre les deux joueurs, la faute à un Sinner impla­cable, véri­table machine une fois lancé.

Avec ce 13–0, l’Italien se rapproche d’un des face‐à‐face les plus déséqui­li­brés de l’ère Open : les 20 victoires en 20 rencontres de Novak Djokovic contre Gaël Monfils.

H2H più netti nell’Era Open



🇷🇸 Djokovic – Monfils 🇫🇷 20–0

🇪🇸 Nadal – Gasquet 🇫🇷 18–0

🇸🇪 Borg – Gerulaitis 🇺🇸 17–0

🇨🇭 Federer – Ferrer 🇪🇸 17–0

🇨🇭 Federer – Youzhny 🇷🇺 17–0

🇺🇸 Lendl – Mayotte 🇺🇸 17–0 pic.twitter.com/Fou5JnDjvl — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) January 2, 2025

Pour défendre son titre à Turin, Sinner affron­tera en finale dimanche le vain­queur du duel entre Carlos Alcaraz et Felix Auger‐Aliassime. Avec 30 victoires d’af­filée en indoor au compteur !