13 matchs, 13 victoires : c’est désormais le bilan sans appel de Jannik Sinner face à Alex de Minaur, après son nouveau succès acquis ce samedi en demi‐finales du Masters (7−5, 6–1).
Le 7e joueur mondial a tenu tête à l’Italien pendant environ une heure, avant que l’écart ne se creuse nettement entre les deux joueurs, la faute à un Sinner implacable, véritable machine une fois lancé.
Avec ce 13–0, l’Italien se rapproche d’un des face‐à‐face les plus déséquilibrés de l’ère Open : les 20 victoires en 20 rencontres de Novak Djokovic contre Gaël Monfils.
H2H più netti nell’Era Open— Luca Fiorino (@FiorinoLuca) January 2, 2025
🇷🇸 Djokovic – Monfils 🇫🇷 20–0
🇪🇸 Nadal – Gasquet 🇫🇷 18–0
🇸🇪 Borg – Gerulaitis 🇺🇸 17–0
🇨🇭 Federer – Ferrer 🇪🇸 17–0
🇨🇭 Federer – Youzhny 🇷🇺 17–0
🇺🇸 Lendl – Mayotte 🇺🇸 17–0 pic.twitter.com/Fou5JnDjvl
Pour défendre son titre à Turin, Sinner affrontera en finale dimanche le vainqueur du duel entre Carlos Alcaraz et Felix Auger‐Aliassime. Avec 30 victoires d’affilée en indoor au compteur !
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 16:34