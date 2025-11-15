AccueilATPATP - FinalsSinner écoeure De Minaur, Djokovic et Monfils ne sont plus si loin...
Sinner écoeure De Minaur, Djokovic et Monfils ne sont plus si loin…

Baptiste Mulatier

13 matchs, 13 victoires : c’est désor­mais le bilan sans appel de Jannik Sinner face à Alex de Minaur, après son nouveau succès acquis ce samedi en demi‐finales du Masters (7−5, 6–1).

Le 7e joueur mondial a tenu tête à l’Italien pendant environ une heure, avant que l’écart ne se creuse nette­ment entre les deux joueurs, la faute à un Sinner impla­cable, véri­table machine une fois lancé.

Avec ce 13–0, l’Italien se rapproche d’un des face‐à‐face les plus déséqui­li­brés de l’ère Open : les 20 victoires en 20 rencontres de Novak Djokovic contre Gaël Monfils.

Pour défendre son titre à Turin, Sinner affron­tera en finale dimanche le vain­queur du duel entre Carlos Alcaraz et Felix Auger‐Aliassime. Avec 30 victoires d’af­filée en indoor au compteur !

Publié le samedi 15 novembre 2025 à 16:34

