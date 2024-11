Vainqueur d’Andrey Rublev ce mercredi à l’oc­ca­sion de son deuxième match sur le Masters de Turin, deux jours après sa défaite d’en­trée face à Casper Ruud, Carlos Alcaraz, toujours diminué à cause d’un rhume, semblait soulagé en confé­rence de presse.

Alors qu’il affiche un excellent bilan de 12 victoires pour seule­ment 4 défaites en 2024 face aux joueurs du Top 10 mondial, l’Espagnol a expliqué sa manière de se préparer avant ce type de match.

« Je me concentre simple­ment sur le fait de jouer du bon tennis. Évidemment, quand on joue contre les meilleurs joueurs du monde, on se dit qu’il faut jouer son meilleur tennis. Si ce n’est pas le cas, vous allez perdre contre eux. Cela nous aide beau­coup. Avant les matchs contre les meilleurs joueurs, il faut se rendre compte du type de jeu, du type de coups que l’on va jouer ou que l’on va frapper. Je pense que c’est ça. Au tennis, le mental est très impor­tant, tout comme la façon dont on se parler avant les matchs. Quand je vais jouer contre un joueur de haut niveau, je vais me répéter que je suis meilleur, que je vais donner le meilleur de moi‐même, que je vais jouer à 100 % pour le battre. »