Une vidéo captée dans les couloirs du Masters à Turin circule actuel­le­ment sur les réseaux sociaux.

On y aper­çoit Stefanos Tsitsipas concentré avant d’en­trer sur le court pour affronter Jannik Sinner, contre qui il s’est incliné ce dimanche.

Le Grec salue un homme puis glisse un mot à l’oreille de sa petite‐amie, Paula Badosa, venue le soutenir, et passe devant Carlos Alcaraz sans même le regarder.

Help what is Carlos doing here getting ignored by Stef lol ?! 💀😬 pic.twitter.com/cp7iRJZtX7