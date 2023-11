Marion Bartoli, qui connaît bien Ugo Humbert pour s’être entraînée avec lui il y a quelques années, a analysé sur RMC le clas­se­ment du Messin, titré à domi­cile et propulsé à la 20e place mondiale.

Bartoli à la folie pour Ugo Humbert et Adrian Mannarino cette semaine ! Le tennis français a brillé sur les courts

« Pour moi, il y a deux Ugo Humbert. Je pense que sur les surfaces rapides indoor, il joue entre 9 et 15e mondial. Et sur des surfaces beau­coup plus lentes, sur terre battue très lourde, son clas­se­ment chute un petit peu parce qu’il a un jeu extrê­me­ment agressif, un jeu de gaucher. Il a jeu très offensif un peu à la Henri Leconte. C’est une période tota­le­ment diffé­rente mais je pense aux schémas de jeu d’Henri quand Ugo sert extrê­me­ment bien en indoor, quand il fait très mal avec son service de gaucher. Donc sur indoor rapide, quand il est en confiance : entre 9 et 15e mondial, il les vaut large­ment. Et sur les surfaces un peu plus lentes, je pense qu’il est plus entre 30 et 40e mondial. Mais du coup quand on fait l’équi­libre, il mérite son clas­se­ment. Heureusement pour lui, il y a quand même beau­coup plus de surfaces rapides que lentes. Je pense que s’il fait une bonne program­ma­tion, il peut large­ment se hisser dans le top 16 d’ici Roland‐Garros », a estimé la lauréate de Wimbledon 2013.