Solide vain­queur de Casper Ruud ce mercredi soir pour son deuxième match sur le Masters de Turin, Alexander Zverev a décroché à cette occa­sion la 68e victoire de sa saison.

Un chiffre non négli­geable puisque l’Allemand est le premier joueur à s’im­poser autant de fois au cours d’une même saison depuis un certain Rafael Nadal en 2017. Cette année‐là, l’Espagnol avait atteint trois finales de Grand Chelem pour deux sacres (Roland‐Garros et US Open).

Et si Sascha n’en a glané aucun en 2024 (deux Masters 1000), sa perfor­mance est assez remarquable.

