Sur la lancée de son titre à Paris‐Bercy, Alexander Zverev va être très dur à battre sur ce Masters de Turin.

Deux jours après sa victoire tran­quille face à Andrey Rublev, l’Allemand s’est une nouvelle fois montré intrai­table ce mercredi soir pour venir à bout de Casper Ruud, tombeur surprise de Carlos Alcaraz pour ses débuts.

Vainqueur 7–6(3), 6–3, en 1h25 sans concéder la moindre balle de break, Zverev, qui n’a toujours pas perdu le moindre set sur ce tournoi des maîtres, n’est néan­moins toujours pas qualifié pour les demi‐finales.

