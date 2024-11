Lorsqu’un jour­na­liste en confé­rence de presse a inter­rogé Alexander Zverev sur ses très belles statis­tiques au service, le numéro 1 mondial lui a répondu avec humour.

Question : « Tu as perdu 10 points sur ton service en 10 jeux contre Rublev. Tu as perdu ce soir 11 points sur 11 jeux de service contre Ruud. Cela signifie que tu perds un point par jeu. Comment expliques‐tu cela ? Tu ne fais plus de doubles fautes, ce qui était une chose à laquelle nous étions habi­tués il y a des années »

Zverev : « Si je me fais breaker le prochain match, ce sera de ta faute (sourire). Si je fais une double faute sur une balle de break, je ne pense­rais qu’à toi. Tu seras l’unique raison de mon erreur (rires). »

Tombeur en deux sets d’Andrey Rublev et Casper Ruud depuis le début du Masters, et vain­queur de ses sept derniers matchs suite à son titre à Paris‐Bercy, l’Allemand affron­tera Carlos Alcaraz vendredi pour tenter de valider sa quali­fi­ca­tion dans le dernier carré.