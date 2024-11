Invité par nos confrères italiens de la Reppublica à se prononcer sur Jannik Sinner et l’issue de son premier duel face à Alex De Minaur prévu ce dimanche soir, Ivan Ljubicic n’a presque laissé aucune chance à l’Australien.

« Sinner a une force mentale énorme, il l’a déjà prouvé au moment le plus diffi­cile de sa saison, en gagnant comme si de rien n’était. Il est habitué à la pres­sion, c’est sa vie. Mentalement, il est unique. Jannik est actuel­le­ment le plus fort. Entre Zverev et Alcaraz, je dirais Zverev dans les tour­nois en salle. Face à De Minaur ? Le fossé est immense, il n’a aucune arme tech­nique pour battre Sinner. Il devra inventer quelque chose sur le plan tactique pour riva­liser. Je dirais 90–10 pour Jannik en pourcentage. »