Tombé dans la même poule que Novak Djokovic sur le Masters de Turin, Jannik Sinner, qui a fait une décla­ra­tion très forte concer­nant la pres­sion en faisait allu­sion à la guerre et contexte inter­na­tional actuel, a égale­ment évoqué son prochain affron­te­ment face au joueur serbe.

« Vous vous retrouvez devant quel­qu’un qui a remporté 24 Grands Chelems, trois sur quatre cette année seule­ment. En termes de résul­tats, il est le meilleur que ce sport ait jamais eu. J’espère le rencon­trer le plus tôt possible. Ce sont les matchs impor­tants pour ma crois­sance en tant que joueur, ceux pour lesquels je dis : je gagne ou j’ap­prends. Djokovic me dira où j’en suis. Je me suis senti plus proche cette année en demi‐finale à Wimbledon, malgré une défaite en trois sets, puis l’année dernière en quarts de finale, où nous nous sommes battus en cinq sets. Je ne peux pas attendre. Ce sont les matchs pour lesquels je m’entraîne tous les jours, ceux qui me mettent la pression. »