« Ma mauvaise séquence ? Je l’attribue proba­ble­ment à la fatigue mentale, causée par un niveau d’exigence très élevé pendant si long­temps », avouait Carlos Alcaraz après sa défaite contre Alexander Zverev lors de son premier match de poule au Masters.

Lors d’une inter­view accordée à Marca, Juan Carlos Ferrero a réagi à la décla­ra­tion de son joueur, qui peut obtenir contre Daniil Medvedev ce vendredi sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré après avoir parfai­te­ment réagi contre Andrey Rublev.

« Tous les joueurs arrivent avec trop de kilo­mètres dans les jambes à la fin de l’année, il y a beau­coup de semaines où l’on joue des tour­nois. Et les meilleurs joueurs mettent plus de matchs dans leur sac à dos, plus de pres­sion, ils ont presque l’obli­ga­tion de gagner dans tous les tour­nois. Cet excès de bagages peut peser plus lourd certaines semaines et cela affecte un peu Carlos. Je pense que profes­sion­nel­le­ment, il doit commencer à apprendre que le monde du tennis s’étend de janvier à novembre. Il doit faire des pauses, mais c’est un long chemin, un travail et c’est pour cela qu’il faut être là », a prévenu l’ex‐numéro 1 mondial, aux côtés d’Alcaraz depuis plusieurs années.