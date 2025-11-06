Tous deux bien arrivés à Turin, sur les installations du Masters, qui débutera ce dimanche 9 novembre, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont croisés ce jeudi à l’entraînement sur le court central.
Et les deux meilleurs joueurs de la planète sont apparus très complices d’après les images ci‐dessous :
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hoje no treino para o ATP Finals.— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) November 6, 2025
📽️ quindicizero IG pic.twitter.com/QFrCiWB8vE
Grands favoris de leur groupe respectif, l’Italien et l’Espagnol ne croiseront pas le fer avcnt au moins les demi‐finales.
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 18:38