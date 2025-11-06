AccueilVidéosLa grande complicité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner avant le début...
VidéosATP - Finals

La grande compli­cité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner avant le début du Masters de Turin

Thomas S
Par Thomas S

-

299

Tous deux bien arrivés à Turin, sur les instal­la­tions du Masters, qui débu­tera ce dimanche 9 novembre, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont croisés ce jeudi à l’en­traî­ne­ment sur le court central. 

Et les deux meilleurs joueurs de la planète sont apparus très complices d’après les images ci‐dessous :

Grands favoris de leur groupe respectif, l’Italien et l’Espagnol ne croi­se­ront pas le fer avcnt au moins les demi‐finales. 

Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 18:38

Article précédent
Le point extra­or­di­naire remporté par le Français Muller face à Musetti
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.