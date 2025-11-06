Tous deux bien arrivés à Turin, sur les instal­la­tions du Masters, qui débu­tera ce dimanche 9 novembre, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont croisés ce jeudi à l’en­traî­ne­ment sur le court central.

Et les deux meilleurs joueurs de la planète sont apparus très complices d’après les images ci‐dessous :

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hoje no treino para o ATP Finals.



Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hoje no treino para o ATP Finals.

Grands favoris de leur groupe respectif, l’Italien et l’Espagnol ne croi­se­ront pas le fer avcnt au moins les demi‐finales.