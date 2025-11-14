Battu par Carlos Alcaraz en deux manches (6−1, 6–4), Lorenzo Musetti a pu mesurer la distance qui le sépare de l’Espagnol. Il en a donc profité pour évoquer les qualités de Carlitos mais aussi de celle de son compatriote Jannik Sinner.
« Ils possèdent un atout qui les distingue des autres joueurs, notamment au niveau de leur technique sur le court. Personnellement, ce qui m’impressionne le plus, c’est leur condition physique, leurs déplacements, leur capacité à revenir au score et à jouer les échanges. Leur transition de la défense à l’attaque est impressionnante ; je dois m’efforcer de progresser dans ce domaine l’année prochaine »
