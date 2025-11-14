Battu par Carlos Alcaraz en deux manches (6−1, 6–4), Lorenzo Musetti a pu mesurer la distance qui le sépare de l’Espagnol. Il en a donc profité pour évoquer les qualités de Carlitos mais aussi de celle de son compa­triote Jannik Sinner.

« Ils possèdent un atout qui les distingue des autres joueurs, notam­ment au niveau de leur tech­nique sur le court. Personnellement, ce qui m’im­pres­sionne le plus, c’est leur condi­tion physique, leurs dépla­ce­ments, leur capa­cité à revenir au score et à jouer les échanges. Leur tran­si­tion de la défense à l’at­taque est impres­sion­nante ; je dois m’ef­forcer de progresser dans ce domaine l’année prochaine »





