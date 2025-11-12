AccueilATPATP - FinalsMusetti, qui a fait pleurer sa compagne : "C'est peut-être le match...
ATP - Finals

Musetti, qui a fait pleurer sa compagne : « C’est peut‐être le match le plus émou­vant de ma carrière, surtout en raison de la manière dont il s’est déroulé »

Malgré la fatigue accu­mulée ces dernières semaines dans sa course à la quali­fi­ca­tion pour le Masters, obtenu in extremis grâce au forfait de Novak Djokovic, qui l’avait battu en finale à Athènes samedi, Lorenzo Musetti a trouvé les ressources pour venir à bout d’Alex de Minaur lors de son deuxième match de poules (7−5, 3–6, 7–5, en 2h48).

Une victoire spéciale pour le neuvième joueur mondial, qui a pu partager son émotion avec sa compagne, enceinte de leur deuxième enfant, en larmes après la rencontre. 

« Cette victoire occu­pera certai­ne­ment une place parti­cu­lière dans mon cœur, car c’est ma première victoire au Masters et aussi pour la façon dont elle s’est déroulée. Ce fut un match diffi­cile, dans lequel j’ai dû repousser mes limites physiques. Je veux la dédier à Leandro, qui arrive bientôt parmi nous. C’est peut‐être le match le plus émou­vant de ma carrière, surtout en raison de la manière dont il s’est déroulé. Une quali­fi­ca­tion diffi­cile, obtenue de justesse. Le public a rendu ce moment encore plus spécial. Les embrasser, l’équipe, la famille et les amis, c’est la vraie victoire. J’ai aimé partager cela avec eux immé­dia­te­ment », s’est réjoui l’Italien dans des propos relayés par Ubitennis.

Battu par Taylor Fritz lors du premier match, Musetti affron­tera désor­mais Carlos Alcaraz pour tenter de décro­cher une place dans le dernier carré.

Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 08:46

