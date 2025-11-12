Malgré la fatigue accumulée ces dernières semaines dans sa course à la qualification pour le Masters, obtenu in extremis grâce au forfait de Novak Djokovic, qui l’avait battu en finale à Athènes samedi, Lorenzo Musetti a trouvé les ressources pour venir à bout d’Alex de Minaur lors de son deuxième match de poules (7−5, 3–6, 7–5, en 2h48).
Une victoire spéciale pour le neuvième joueur mondial, qui a pu partager son émotion avec sa compagne, enceinte de leur deuxième enfant, en larmes après la rencontre.
Lorenzo Musetti’s partner, Veronica, wiping away tears after his epic comeback against Alex de Minaur in Turin.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 11, 2025
Pregnant with their 2nd child… this match will be a great one to show their kids one day. 🇮🇹🥹 pic.twitter.com/Hc4NxmZNig
« Cette victoire occupera certainement une place particulière dans mon cœur, car c’est ma première victoire au Masters et aussi pour la façon dont elle s’est déroulée. Ce fut un match difficile, dans lequel j’ai dû repousser mes limites physiques. Je veux la dédier à Leandro, qui arrive bientôt parmi nous. C’est peut‐être le match le plus émouvant de ma carrière, surtout en raison de la manière dont il s’est déroulé. Une qualification difficile, obtenue de justesse. Le public a rendu ce moment encore plus spécial. Les embrasser, l’équipe, la famille et les amis, c’est la vraie victoire. J’ai aimé partager cela avec eux immédiatement », s’est réjoui l’Italien dans des propos relayés par Ubitennis.
Battu par Taylor Fritz lors du premier match, Musetti affrontera désormais Carlos Alcaraz pour tenter de décrocher une place dans le dernier carré.
Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 08:46