Lors de sa confé­rence de presse, Jannik Sinner a confirmé qu’il avait la grande classe. Jamais un mot plus haut que l’autre et beau­coup de respect envers son adver­saire du jour. De la décep­tion aussi mais mesurée car on sent qu’il consi­dère que chaque défaite même cruelle va le construire pour être plus fort.

S’il avait déja rendu hommage à Djokovic lors de la remise du trophée, il en a donc remis une couche en évoquant sa longé­vité, et là, il n’a pas su vrai­ment répondre.

« J’ai remporté 24 tour­nois du Grand Chelem, donc… je ne connais pas exac­te­ment les chiffres des Masters Series. Il a gagné ici sept fois, n’est‐ce pas ? Son corps est dans une forme incroyable. Nous allons le voir encore pendant je ne sais combien d’années »