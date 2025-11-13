S’il a dominé Alexander Zverev pour la cinquième fois de suite, et la quatrième fois en 2025, Jannik Sinner a noté quelques chan­ge­ments dans le jeu de son adver­saire, qui l’ont visi­ble­ment gêné puis­qu’il n’a pas voulu en dire plus après sa victoire.

« Il faut être prêt à changer ; j’ai beau­coup changé quand j’ai perdu. Il a changé deux ou trois choses, mais je ne vous dirai jamais lesquelles, et si je n’avais pas sauvé les sept balles de break, on ne sait pas ce qui se serait passé. Il aurait pu gagner lui aussi, avec le même résultat mais dans l’autre sens », a déclaré l’Italien dans des propos relayés par

