Auteur d’une perfor­mance en demi‐teinte face à Novak Djokovic affamé et affuté, ce samedi soir en demi‐finales du Masters de Turin, Carlos Alcaraz, extrê­me­ment déçu lors de son passage en confé­rence de presse, entend bien se servir de cette cuisante d« faite pour revenir encore plus fort dès la saison prochaine.

« Ce match va beau­coup m’aider à aborder la pré‐saison. Maintenant, je sais tout ce que je dois améliorer si je veux être là, si je veux battre le meilleur joueur du monde. Avec Juan Carlos (Ferrero, son coach), nous devons parler de la pré‐saison, de ce que nous devons prati­quer, de ce que nous devons faire. Il est évident que je reverrai le match pour voir mes faiblesses, pour les améliorer et devenir un meilleur joueur. Je vais oublier tous les matches que j’ai joués contre lui, la finale de Wimbledon, Cincinnati, Roland Garros, et je vais me concen­trer sur ce duel en parti­cu­lier parce que j’ai réalisé que je devais améliorer beau­coup de choses si je veux rester à son niveau. C’est ce à quoi je vais penser pendant la pré‐saison. »