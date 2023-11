Il est rare ces derniers temps d’as­sister à un match où Daniil Medvedev ne s’embrouille pas avec le public.

Lors de son match perdu face à Jannik Sinner, ce samedi en demi‐finales du Masters de Turin, devant un public italien chauffé à blanc, le Russe a une nouvelle fois fait parler de lui en ayant quelques gestes pour certains spec­ta­teurs après un break concédé lors du troi­sième sur une double faute.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse d’après match, Daniil a fait amende honorable.

« Pour être honnête, il ne s’est rien passé. J’ai un peu perdu la tête parce que je venais de me faire breaker. Je vais être honnête, je pense que le public a été très gentil ici à Turin tout au long de la semaine. Comme je l’ai dit avant le match, il est normal qu’ils soutiennent Sinner. Mais quand j’ai réussi quelques bons coups, j’ai senti beau­coup – ce n’est pas du soutien, mais beau­coup d’ap­plau­dis­se­ments, ce qui était très agréable. Je pense qu’en général, tout s’est bien passé. J’ai ressenti une bonne énergie sur le terrain. C’est pour­quoi, après le match, vous avez pu me voir remer­cier le public. Oui, j’ai un peu perdu la tête. J’ai commis une double faute sur la balle de break. C’est sûr qu’ils applau­dissent un peu la double faute, mais c’est normal. Il a fait le break et j’ai perdu la tête. C’est un peu le seul match où j’ai perdu la tête. Il n’y a pas grand‐chose à dire. »