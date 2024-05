Lors d’une inter­view accordée à Eurosport France avant Roland‐Garros (26 mai au 9 juin), Gilles Simon n’a pas voulu dévoiler d’in­for­ma­tions sur l’état de forme de Daniil Medvedev, qu’il conseille depuis le début de saison.

« On ne sait jamais dans quel état de forme sont les joueurs et je ne donnerai pas d’in­for­ma­tions, bien sûr. Où en sont Sinner et Alcaraz par exemple ? Vous, en tant que commen­ta­teurs du sport, vous faites des constats en regar­dant les matchs. Mais il y a tout un tas de choses que vous ne savez pas. Si ça se trouve, Sinner (blessé à la hanche et forfait à Rome, l’Italien parti­ci­pera bel et bien à Roland‐Garros ndlr) a mal nulle part et il est en chauffe totale depuis dix jours. Si ça se trouve, il a mal partout mais ne le montrera pas. Le contexte est super inté­res­sant et vous ne le connaissez pas. Comment Daniil est arrivé à Madrid, comment il est arrivé à Rome et comment il arrive à Roland, on ne peut jamais en parler. On n’a aucun intérêt à donner des infor­ma­tions et si on vous en donne une, on vous dira qu’il est en forme. C’est le jeu. Et c’est au joueur de faire le maximum pour être prêt. »