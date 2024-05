Depuis quelques heures, certains obser­va­teurs pessi­mistes imaginent un forfait de Rafael Nadal, poten­tiel­le­ment « écoeuré » par le tirage au sort effectué ce jeudi.

Présent à Paris depuis lundi, l’Espagnol enchaîne les victoires à l’en­traî­ne­ment, contre Korda, Wawrinka ou encore Medvedev. Mais alors qu’il sait désor­mais qu’il devra affronter le numéro 4 mondial et tout récent vain­queur du Masters 1000 de Rome, Alexander Zverev, dès le premier tour, l’homme aux 14 titres Porte d’Auteuil n’a toujours pas confirmé sa participation.

NADAL 🆚 ZVEREV EN PRIMERA RONDA DE #ROLANDGARROS. 🔥 pic.twitter.com/uUwWVXD0oB — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 23, 2024

Il est vrai que roi de la terre battue a fait quelques décla­ra­tions fortes mais contra­dic­toires ces dernières semaines.

« S’il y a bien un tournoi qui vaut la peine de tout donner et de mourir, c’est à Paris », affir­mait l’Espagnol avant de se raviser un peu au micro de France TV : « Je crois qu’être compé­titif pour Roland‐Garros, c’est d’aller jouer le tournoi en étant à 100% et si à 100%, cela n’est pas suffi­sant pour gagner un seul match, alors il faudra l’accepter. »

Certes, la commu­ni­ca­tion de l’Espagnol n’a pas toujours été claire ces dernières semaines. Mais comment l’ima­giner s’en aller sans même essayer, dans un tournoi où il n’a perdu que contre deux joueurs et trois fois en 115 matchs (contre Soderling en 2009 et face à Djokovic en 2015 et 2021) ? Comme le disait Alex Corretja, Rafa n’a plus rien à prouver. Et pour une fois, il a même tout à gagner.

Étonnamment à Roland‐Garros, il ne partira pas favori. Il pour­rait même jouer libéré, poussé par un Phillipe‐Chatrier hysté­rique. Il serait très éton­nant de voir Nadal manquer cette nouvelle occa­sion à Paris de démon­trer, peut‐être une dernière fois, son courage et sa comba­ti­vité hors du commun.