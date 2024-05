« Djokovic m’a aidé finan­ciè­re­ment. Il il a tout couvert, il me donne tout ce dont j’ai besoin pour ma carrière », expli­quait Hamad Medjedovic, consi­déré comme la relève du tennis serbe.

Vainqueur en fin d’année 2023 du Masters Next Gen (en battant Arthur Fils en finale) et aujourd’hui 134e mondial, le joueur de 20 ans s’est qualifié pour le grand tableau de Roland‐Garros en battant sans concéder de set Lucas Pouille, Filip Krajinovic et Geoffrey Blancaneaux ce jeudi (6−2, 6–2).

Il impres­sionne de plus en plus sur le circuit comme le démontre ce témoi­gnage du joueur fran­çais Laurent Lokoli (406e).

« Medjedovic, c’est vrai­ment impres­sion­nant. Quand tu es en face, tu as vrai­ment l’impression de prendre un camion pleine vitesse sur chaque frappe. Il sera Top 20 d’ici un ou deux ans maximum. »