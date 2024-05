Après le tirage au sort, la direc­trice de Roland‐Garros, Amélie Mauresmo, a commenté l’af­fiche du premier tour qui oppo­sera l’homme aux 14 titres sur la terre battue pari­sienne, Rafael Nadal, au numéro 4 mondial et récent vain­queur du Masters 1000 de Rome, Alexander Zverev.

« On savait que ça pouvait arriver. Un Nadal‐Zverev au premier tour, c’est costaud pour démarrer. Sascha (Zverev) est en très grande forme. J’ai juste envie d’être spec­ta­trice de ce match. En regar­dant le tirage au sort, j’ima­gine que Rafa n’a pas été ravi. Mais c’est un guer­rier et un compé­ti­teur hors norme. Et au meilleur des cinq manches, il connait la musique comme personne. On verra bien », a déclaré la Française dans des propos rapportés par Le Figaro.

Le remake de l’in­croyable demi‐finale de 2022, au cours de laquelle l’Allemand avait dû déclarer forfait après s’être tordu la cheville, aura a priori lieu dimanche ou lundi.