AccueilATPATP - FinalsTaylor Fritz : "La différence entre l'époque de Federer, Nadal et Djokovic...
ATP - Finals

Taylor Fritz : « La diffé­rence entre l’époque de Federer, Nadal et Djokovic et celle actuelle avec Alcaraz et Sinner est que je suis un bien meilleur joueur aujourd’hui »

Thomas S
Par Thomas S

-

10

De passage en confé­rence de presse ce jeudi après sa défaite face à Alex De Minaur et son élimi­na­tion du Masters de Turin, Taylor Fritz a notam­ment été inter­rogé sur l’une de ses décla­ra­tions faites il y a 18 mois lors­qu’il esti­mait que le circuit était plus ouvert par rapport à l’époque du Big 3. 

Et forcé­ment, un an et demi plus tard, c’est beau­coup moins évident pour l’Américain, conscient de la domi­na­tion impres­sion­nante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Aujourd’hui, nous sommes juste dans l’ère du Big Two (sourire). Je pense que la diffé­rence, par rapport à l’époque où nous avions le Big Three, est que je suis un bien meilleur joueur aujourd’hui. Je pense que si je joue bien, je peux évidem­ment disputer un match serré contre Carlos, comme nous l’avons vu. Oui, je dois conti­nuer à m’amé­liorer. C’est mon objectif. Il est évident que ces deux‐là sont devant tout le monde. Les tableaux sont ouverts quand l’un d’eux… Je veux dire, si Carlos ne joue pas à Shanghai, si Jannik perd, quelque chose comme ça. Mais non, je ne dirais pas que tout est ouvert. Si vous voulez remporter un grand titre, vous devrez très proba­ble­ment battre l’un d’entre eux, voire les deux. »

Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 17:41

Article précédent
Darren Cahill (coach de Sinner), qui semble répondre à Djokovic : « L’opinion est vrai­ment la forme la plus basse de la connais­sance humaine »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.