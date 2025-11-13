De passage en confé­rence de presse ce jeudi après sa défaite face à Alex De Minaur et son élimi­na­tion du Masters de Turin, Taylor Fritz a notam­ment été inter­rogé sur l’une de ses décla­ra­tions faites il y a 18 mois lors­qu’il esti­mait que le circuit était plus ouvert par rapport à l’époque du Big 3.

Et forcé­ment, un an et demi plus tard, c’est beau­coup moins évident pour l’Américain, conscient de la domi­na­tion impres­sion­nante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Aujourd’hui, nous sommes juste dans l’ère du Big Two (sourire). Je pense que la diffé­rence, par rapport à l’époque où nous avions le Big Three, est que je suis un bien meilleur joueur aujourd’hui. Je pense que si je joue bien, je peux évidem­ment disputer un match serré contre Carlos, comme nous l’avons vu. Oui, je dois conti­nuer à m’amé­liorer. C’est mon objectif. Il est évident que ces deux‐là sont devant tout le monde. Les tableaux sont ouverts quand l’un d’eux… Je veux dire, si Carlos ne joue pas à Shanghai, si Jannik perd, quelque chose comme ça. Mais non, je ne dirais pas que tout est ouvert. Si vous voulez remporter un grand titre, vous devrez très proba­ble­ment battre l’un d’entre eux, voire les deux. »