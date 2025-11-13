De passage en conférence de presse ce jeudi après sa défaite face à Alex De Minaur et son élimination du Masters de Turin, Taylor Fritz a notamment été interrogé sur l’une de ses déclarations faites il y a 18 mois lorsqu’il estimait que le circuit était plus ouvert par rapport à l’époque du Big 3.
Et forcément, un an et demi plus tard, c’est beaucoup moins évident pour l’Américain, conscient de la domination impressionnante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Aujourd’hui, nous sommes juste dans l’ère du Big Two (sourire). Je pense que la différence, par rapport à l’époque où nous avions le Big Three, est que je suis un bien meilleur joueur aujourd’hui. Je pense que si je joue bien, je peux évidemment disputer un match serré contre Carlos, comme nous l’avons vu. Oui, je dois continuer à m’améliorer. C’est mon objectif. Il est évident que ces deux‐là sont devant tout le monde. Les tableaux sont ouverts quand l’un d’eux… Je veux dire, si Carlos ne joue pas à Shanghai, si Jannik perd, quelque chose comme ça. Mais non, je ne dirais pas que tout est ouvert. Si vous voulez remporter un grand titre, vous devrez très probablement battre l’un d’entre eux, voire les deux. »
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 17:41