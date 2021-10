Grâce à son succès diffi­cile face au coriace améri­cain Jenson Brooksby (4–6, 6–3, 1–6), Alexander Zverev a validé son billet pour Turin. Ce n’est pas une surprise mais c’est aussi un souci en moins pour l’Allemand.

Il ne reste donc plus que quatre places pour Turin. Comme Nadal est forfait, la course va se pour­suivre entre Sinner, Hurkacz, Berrettini, Rublev et Ruud. Félix Auger‐Aliassime, battu cette nuit en Californie, semble main­te­nant distancé.

À noter qu’il reste encore un Masters 1000, celui de Paris, en plus d’Indian Wells. Et vu les écarts, un succès à Bercy pour­rait changer la donne même pour un joueur comme Karastev par exemple.