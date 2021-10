Qualifié sans encombre pour le troi­sième tour après une victoire tran­quille face au Chilien Tabilo (64, 75), Matteo Berrettini a évoqué les condi­tions de jeu très parti­cu­lières de cette édition d’Indian Wells excep­tion­nel­le­ment prévue en octobre.

« Les condi­tions sont diffé­rentes, parce que norma­le­ment nous jouons en mars et il fait beau­coup plus frais que main­te­nant. Aujourd’hui il a fait assez chaud mais rien de fou. Les condi­tions sont déser­tiques, donc l’air est assez sec. Les balles volent un peu parfois mais elles sont si lentes, les courts sont assez lents, donc c’est un peu délicat au début, mais ensuite on s’y habitue. Après quelques jeux, les balles deviennent vrai­ment grosses. Je pense que si vous mettez les balles Wilson de l’US Open, le jeu sera diffé­rent. Mais je pense que dans l’en­semble, Indian Wells et Miami sont des tour­nois un peu plus lents que, par exemple, Cincinnati, Toronto ou Montréal. »