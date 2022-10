Comme il aime à le répéter Andrey Rublev a un souci mental. Souci qu’il assure travailler tous les jours sur et en dehors du court. Après son succès acquis faci­le­ment ce dimanche à Gijon, Andrey a voulu rela­ti­viser sa performance.

« Au vu du score, cela peut sembler facile, mais si vous regardez tous mes matchs, j’ai toujours eu le senti­ment que je pouvais perdre. C’était la même chose aujourd’hui. J’avais un break d’avance et Sebastian avait une balle de break. J’ai eu la chance que cela ne se produise pas et j’ai pu conclure le set 6–3. La même histoire s’est répétée dans le deuxième set, et là encore j’ai pu revenir, cela n’a donc pas été un match si facile que l’in­dique le score »