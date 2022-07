Dominic est de retour, enfin c’est ce que l’on peut penser après ses récentes perfor­mances. D’ailleurs, l’Autrichien profite à fond de cette deuxième saison sur terre battue pour se refaire une santé.

S’exprimant sur le site de l’ATP, Dominic a évoqué la période de doutes lors­qu’il n’avait pas de bons résultats.

« Au cours des mois de mars, avril et mai, la situa­tion n’était pas du tout facile. Garder une atti­tude posi­tive après tant de défaites consé­cu­tives était diffi­cile. Ma façon de jouer n’était pas assez bonne pour le niveau de mes adver­saires. J’ai abordé ces matchs en sachant que je n’al­lais pas gagner. C’était très compliqué et menta­le­ment, ce n’était pas facile. Après Roland Garros, je me suis assis avec mon équipe et nous avons analysé ce que nous devions faire pour renverser la situa­tion. C’est compliqué quand on perd un match, qu’on s’en­traîne dur pendant cinq jours et que le tournoi suivant, on perd à nouveau au premier tour. C’est très difficile. »

Vainqueur ce mardi d’Hugo Gaston, Dominic affronte ce jour Federico Delbonis.