Stefanos Tsitsipas dispu­tait son premier tour à Halle (ATP 500) face au Français Grégoire Barrère (58ème).

Après avoir perdu le premier set, le Grec s’est remis dans le bon sens pour s’en sortir en trois manches.

Après sa victoire, le numéro cinq mondial est revenu sur les condi­tions de jeu et notam­ment la surface qui collait parfai­te­ment à ses qualités selon lui.

« Je pense que mon service peut être une arme fatale sur ces courts et je me sens très à l’aise pour monter au filet, je peux bien volleyer. Le gazon me donne plus de possi­bi­lités de jouer de manière agres­sive et de monter à la volée, où je me sens dans mon habitat naturel » a déclaré Tsitsipas auprès de l’ATP.