Après son décevant US Open, Stefanos Tsitsipas avait fait le choix de se passer des services de son père, Apostolos Tsitsipas, pendant une saison. Une décision sur laquelle il est revenu avant de disputer la finale à Hambourg face à Andrey Rublev (12h).

« La semaine dernière à Rome, j’ai joué mon premier match sans mon père sur le terrain depuis l’âge de 12 ans. Quand il est à mes côtés, il est comme un copilote, alors maintenant j’apprécie beaucoup plus sa présence. Nous avons une relation très spéciale. Je pense qu’à partir de maintenant je respecterai beaucoup plus ce que je fais et ce que j’ai fait tout au long de ma carrière », a-t-il assuré dans des propos rapportés par Punto de Break.

Une décision payante ? Réponse dans les semaines et les mois à venir…