Révélation du tennis masculin fran­çais en 2025, Valentin Royer continue de surprendre.

Issu des quali­fi­ca­tions sur l’ATP 250 de Hangzhou, le Tricolore de 24 ans a créé l’ex­ploit ce samedi en domi­nant l’ac­tuel 14e mondial, Andrey Rublev, en huitièmes de finale : 6–4, 7–6(2), en 1h50.

The BIGGEST win of his career 🙌



Royer reaches his first tour‐level quarter‐final with a win over Rublev !#HangzhouOpen pic.twitter.com/CBHzxwx0R6 — Hangzhou Open (@HangzhouOpen) September 20, 2025

C’est évidem­ment la plus belle victoire de la carrière de l’ac­tuel 88e mondial qui poin­tait au‐delà de la 200e place en début d’année.

Pour une première place en demi‐finale sur le circuit prin­cipal, Valentin Royer affron­tera l’Américain, Learner Tien, 54e mondial.