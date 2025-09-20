AccueilATPATP - HangzhouL'énorme performance du Français Valentin Royer face à Rublev
ATP - Hangzhou

L'énorme perfor­mance du Français Valentin Royer face à Rublev

Révélation du tennis masculin fran­çais en 2025, Valentin Royer continue de surprendre.

Issu des quali­fi­ca­tions sur l’ATP 250 de Hangzhou, le Tricolore de 24 ans a créé l’ex­ploit ce samedi en domi­nant l’ac­tuel 14e mondial, Andrey Rublev, en huitièmes de finale : 6–4, 7–6(2), en 1h50.

C’est évidem­ment la plus belle victoire de la carrière de l’ac­tuel 88e mondial qui poin­tait au‐delà de la 200e place en début d’année. 

Pour une première place en demi‐finale sur le circuit prin­cipal, Valentin Royer affron­tera l’Américain, Learner Tien, 54e mondial. 

