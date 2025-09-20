Révélation du tennis masculin français en 2025, Valentin Royer continue de surprendre.
Issu des qualifications sur l’ATP 250 de Hangzhou, le Tricolore de 24 ans a créé l’exploit ce samedi en dominant l’actuel 14e mondial, Andrey Rublev, en huitièmes de finale : 6–4, 7–6(2), en 1h50.
The BIGGEST win of his career 🙌— Hangzhou Open (@HangzhouOpen) September 20, 2025
Royer reaches his first tour‐level quarter‐final with a win over Rublev !#HangzhouOpen pic.twitter.com/CBHzxwx0R6
C’est évidemment la plus belle victoire de la carrière de l’actuel 88e mondial qui pointait au‐delà de la 200e place en début d’année.
Pour une première place en demi‐finale sur le circuit principal, Valentin Royer affrontera l’Américain, Learner Tien, 54e mondial.
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 14:05