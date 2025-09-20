Tombeuse d’Elina Svitolina après un duel hale­tant lors du deuxième match de la demi‐finale de Billie Jean King Cup entre l’Italie et l’Ukraine, Jasmine Paolini a permis à son pays de recoller au score avant de l’emporter lors du double décisif aux côtés de Sara Errani.

Revenant sur cette victoire face à Svitolina, l’ac­tuelle 8e joueuse mondiale a reconnu qu’elle avait eu un peu de chance tout en rendant hommage à son adversaire.

« Je ne sais pas comment j’ai réussi à renverser la situa­tion, mais j’y suis arrivée. Je me suis battue sur chaque point. Cette fois, j’ai peut‐être été un peu plus chan­ceuse qu’elle car la dernière fois que je l’ai jouée, j’ai perdu en ayant eu une balle de match. C’est le tennis, c’est comme ça. Je suis heureuse d’avoir trouvé des solu­tions pour l’emporter. C’est une grande joueuse, à chaque fois, c’est un véri­table combat contre elle, ce n’était vrai­ment pas facile. »