ATP

Musetti : « Si je devais aller dîner avec quel­qu’un sur le circuit, ce serait avec elle »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

487

Lors d’une inter­view accordée à La Repubblica, dans laquelle il a évoqué sa rela­tion avec Jannik Sinner et la pater­nité à un jeune âge, Lorenzo Musetti a donné le nom de la personne sur le circuit avec qui il irait dîner. 

« Avec Jasmine Paolini (8e mondiale) et son sourire. Nous nous connais­sons depuis long­temps et avons une très belle rela­tion. C’est une cham­pionne, j’ai beau­coup à apprendre d’elle, je suis sûr que ce serait une soirée fantas­tique, pleine de rires et de joie. »

Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 15:18

