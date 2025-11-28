Lors d’une interview accordée à La Repubblica, dans laquelle il a évoqué sa relation avec Jannik Sinner et la paternité à un jeune âge, Lorenzo Musetti a donné le nom de la personne sur le circuit avec qui il irait dîner.
« Avec Jasmine Paolini (8e mondiale) et son sourire. Nous nous connaissons depuis longtemps et avons une très belle relation. C’est une championne, j’ai beaucoup à apprendre d’elle, je suis sûr que ce serait une soirée fantastique, pleine de rires et de joie. »
