Battue par Jasmine Paolini lors du deuxième match de la demi‐finale de Billie Jean King Cup entre l’Italie et l’Ukraine, Elina Svitolina a manqué l’op­por­tu­nité d’en­voyer son pays en finale après la victoire de Marta Kostyuk.

Dévastée après la défaite lors du double décisif, Elina a publié un message plein de tris­tesse sur son compte Instagram.

« La défaite d’hier m’a vrai­ment brisé le cœur. J’ai l’im­pres­sion d’avoir laissé tomber mes coéqui­pières et mon pays, et cette douleur est diffi­cile à supporter… Mais nous avons tout donné sur le terrain et je suis extrê­me­ment fière de faire partie de cette équipe et de repré­senter mon pays. Merci à tous ceux qui nous ont soute­nues, votre soutien nous donne de la force. Ce n’est pas la fin. Nous nous relè­ve­rons, plus forts que jamais. »