Battue par Jasmine Paolini lors du deuxième match de la demi‐finale de Billie Jean King Cup entre l’Italie et l’Ukraine, Elina Svitolina a manqué l’opportunité d’envoyer son pays en finale après la victoire de Marta Kostyuk.
Dévastée après la défaite lors du double décisif, Elina a publié un message plein de tristesse sur son compte Instagram.
« La défaite d’hier m’a vraiment brisé le cœur. J’ai l’impression d’avoir laissé tomber mes coéquipières et mon pays, et cette douleur est difficile à supporter… Mais nous avons tout donné sur le terrain et je suis extrêmement fière de faire partie de cette équipe et de représenter mon pays. Merci à tous ceux qui nous ont soutenues, votre soutien nous donne de la force. Ce n’est pas la fin. Nous nous relèverons, plus forts que jamais. »
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 13:45