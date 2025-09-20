Le grand Yann s’est largement exprimé au sujet du champion espagnol notamment sur RMC. Il en rajouté une couche lors de la première journée de compétition expliquant que Carlitos est bien plus qu’un champion de tennis.
« Tous ceux d’entre nous qui se consacrent au tennis trouvent la motivation de se lever chaque jour pour s’entraîner, mais rares sont les champions qui ont quelque chose de plus en eux, une motivation et une force uniques. C’est ce que je vois en lui. Je pense que Carlos Alcaraz est une personne très spéciale, un homme différent qui va bien au‐delà de ses compétences tennistiques. Il a beaucoup à apporter et est un formidable ambassadeur de notre sport. Il fait de son mieux pour servir les autres et être bienveillant envers chacun »
