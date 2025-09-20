AccueilLaver CupNoah toujours aussi surpris et impressionné par Alcaraz : "Je pense que Carlos...
Laver Cup

Noah toujours aussi surpris et impres­sionné par Alcaraz : « Je pense que Carlos est une personne très spéciale, un homme diffé­rent qui va bien au‐delà de ses compé­tences tennistiques »

Le grand Yann s’est large­ment exprimé au sujet du cham­pion espa­gnol notam­ment sur RMC. Il en rajouté une couche lors de la première journée de compé­ti­tion expli­quant que Carlitos est bien plus qu’un cham­pion de tennis.

« Tous ceux d’entre nous qui se consacrent au tennis trouvent la moti­va­tion de se lever chaque jour pour s’en­traîner, mais rares sont les cham­pions qui ont quelque chose de plus en eux, une moti­va­tion et une force uniques. C’est ce que je vois en lui. Je pense que  Carlos Alcaraz est une personne très spéciale, un homme diffé­rent qui va bien au‐delà de ses compé­tences tennis­tiques. Il a beau­coup à apporter et est un formi­dable ambas­sa­deur de notre sport. Il fait de son mieux pour servir les autres et être bien­veillant envers chacun »

Publié le samedi 20 septembre 2025 à 13:13

