Carlos Alcaraz et la Team Europe n’ont rien pu faire face à la Team World menée par André Agassi. En effet, l’équipe du prodige espagnol s’est inclinée 15 à 9, sans jamais vraiment parvenir à croire en ses chances.
Après la défaite, une scène cocasse s’est déroulée dans le vestiaire : le numéro un mondial, agacé par les célébrations de l’équipe adverse, est allé jusqu’à débrancher la télévision.
Une chose est sûre : la Laver Cup est désormais bien plus qu’une simple exhibition, et l’Espagnol tenait vraiment à la remporter.
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 11:10