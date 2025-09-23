AccueilATPDégouté, Carlos Alcaraz débranche tout !
Dégouté, Carlos Alcaraz débranche tout !

Jean Muller
Par Jean Muller

Carlos Alcaraz et la Team Europe n’ont rien pu faire face à la Team World menée par André Agassi. En effet, l’équipe du prodige espa­gnol s’est inclinée 15 à 9, sans jamais vrai­ment parvenir à croire en ses chances.

Après la défaite, une scène cocasse s’est déroulée dans le vestiaire : le numéro un mondial, agacé par les célé­bra­tions de l’équipe adverse, est allé jusqu’à débran­cher la télévision.

Une chose est sûre : la Laver Cup est désor­mais bien plus qu’une simple exhi­bi­tion, et l’Espagnol tenait vrai­ment à la remporter.

Publié le mardi 23 septembre 2025 à 11:10

