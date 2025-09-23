Credits Photos Getty Images
Tous les observateurs ont constaté que l’ambiance dans l’équipe d’André Agassi était bien différente que celle de l’Europe alors qu’avant que les hostilités ne débutent on pouvait penser l’inverse.
Ce n’est pas obligatoirement la faute de Yannick Noah, même si l’intéressé a admis du bout des lèvres qu’il découvrait un nouveau monde.
« C’était une semaine formidable, une expérience formidable pour moi personnellement. J’ai rencontré des gens formidables et j’ai pu concourir. Bien sûr, nous voulions gagner, mais nous avons perdu contre la meilleure équipe. Ils ont fait une excellente performance. Surtout, je pense que nous avons représenté la Laver Cup du mieux que nous pouvions. Le niveau de tennis était excellent. J’ai hâte d’être à l’année prochaine. J’ai un an pour devenir un meilleur capitaine. J’ai beaucoup appris. Regarder les matchs à la télévision est une chose, mais être proche de ces joueurs et voir comment ils se préparent en est une autre. Ils sont très professionnels. Avant les matchs, avec leurs équipes, j’ai pu les rencontrer pour la plupart. Ce n’est plus comme avant. Même si j’ai entraîné en Coupe Davis il y a quelques années, on parle maintenant des meilleurs joueurs »
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 09:47