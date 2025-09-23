Credits Photos Getty Images

Tous les obser­va­teurs ont constaté que l’am­biance dans l’équipe d’André Agassi était bien diffé­rente que celle de l’Europe alors qu’a­vant que les hosti­lités ne débutent on pouvait penser l’inverse.

Ce n’est pas obli­ga­toi­re­ment la faute de Yannick Noah, même si l’in­té­ressé a admis du bout des lèvres qu’il décou­vrait un nouveau monde.

« C’était une semaine formi­dable, une expé­rience formi­dable pour moi person­nel­le­ment. J’ai rencontré des gens formi­dables et j’ai pu concourir. Bien sûr, nous voulions gagner, mais nous avons perdu contre la meilleure équipe. Ils ont fait une excel­lente perfor­mance. Surtout, je pense que nous avons repré­senté la Laver Cup du mieux que nous pouvions. Le niveau de tennis était excellent. J’ai hâte d’être à l’année prochaine. J’ai un an pour devenir un meilleur capi­taine. J’ai beau­coup appris. Regarder les matchs à la télé­vi­sion est une chose, mais être proche de ces joueurs et voir comment ils se préparent en est une autre. Ils sont très profes­sion­nels. Avant les matchs, avec leurs équipes, j’ai pu les rencon­trer pour la plupart. Ce n’est plus comme avant. Même si j’ai entraîné en Coupe Davis il y a quelques années, on parle main­te­nant des meilleurs joueurs »