ATP

Alcaraz pris en flagrant délit, son programme est enfin connu !
ATP

Alcaraz pris en flagrant délit, son programme est enfin connu !

Jean Muller
Jean Muller

-

2535

La fin de saison approche et il n’est pas simple de savoir quel sera le programme pour Carlos Alcaraz qui a déjà réalisé une année splen­dide. Heureusement, les caméras placées un peu partout à San Francisco ont permis d’en savoir un peu plus..

En effet quand Gasol a voulu en savoir plus sur les objec­tifs à venir de Calitos, son compa­triote n’a pas hésité

 » Les finales de l’ATP et ensuite la Coupe Davis, je veux être en pleine forme pour voir si nous pouvons l’emporter  »

Publié le mardi 23 septembre 2025 à 09:26

Bublik a presque peur de Royer : « Je n'ai abso­lu­ment aucune idée de comment il joue. Il bat les têtes de série une par une. On a tous connu ce genre de semaine »
Yannick Noah veut mieux faire : « J'ai un an pour devenir un meilleur capi­taine. J'ai beau­coup appris. Ce n'est plus comme avant »

