La fin de saison approche et il n’est pas simple de savoir quel sera le programme pour Carlos Alcaraz qui a déjà réalisé une année splen­dide. Heureusement, les caméras placées un peu partout à San Francisco ont permis d’en savoir un peu plus..

En effet quand Gasol a voulu en savoir plus sur les objec­tifs à venir de Calitos, son compa­triote n’a pas hésité

Alcaraz talks with Gasol about his sche­dule and confirms he will be at the Davis Cup Finals🗓️🥎:



» Les finales de l’ATP et ensuite la Coupe Davis, je veux être en pleine forme pour voir si nous pouvons l’emporter »