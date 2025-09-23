La fin de saison approche et il n’est pas simple de savoir quel sera le programme pour Carlos Alcaraz qui a déjà réalisé une année splendide. Heureusement, les caméras placées un peu partout à San Francisco ont permis d’en savoir un peu plus..
En effet quand Gasol a voulu en savoir plus sur les objectifs à venir de Calitos, son compatriote n’a pas hésité
Alcaraz talks with Gasol about his schedule and confirms he will be at the Davis Cup Finals🗓️🥎:— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) September 22, 2025
» ATP Finals and then the Davis Cup I want to be in top form to see if we can get it » 💪 pic.twitter.com/0EfPmXCqX3
» Les finales de l’ATP et ensuite la Coupe Davis, je veux être en pleine forme pour voir si nous pouvons l’emporter »
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 09:26