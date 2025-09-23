Arthur Fils traverse une période difficile.

À seule­ment 21 ans, le Français enchaîne les décon­ve­nues sur le plan physique.

Absent des courts depuis sa défaite face à Jiri Lehecka lors du Masters de Toronto, il vient une nouvelle fois de connaître un coup d’arrêt en raison de sa bles­sure au dos, contractée lors de Roland‐Garros en mai dernier.

Arthur doit ainsi renoncer au Masters 1000 de Shanghai, prévu du 1er au 12 octobre prochain.

Actuellement 23e joueur mondial, une ques­tion se pose : quand le numéro 1 fran­çais pourra‐t‐il enfin retrouver le chemin de la compétition ?

Une saison compli­quée pour Fils, qui semble désor­mais prendre la direc­tion d’une année blanche sur le plan des trophées.