De retour à la compé­ti­tion après sa très belle saison 2024, Lorenzo Musetti a réussi sa rentrée ce jeudi en se quali­fiant pour les quarts de finale de l’ATP 250 de Hong‐Kong (6−4, 6–3 face au Canadien Diallo).

Et si l’Italien ne semble pas avoir changé beau­coup de choses dans son jeu, il a cepen­dant surpris tout le monde en optant pour un chan­ge­ment radical au niveau de son look en déci­dant de couper ses long cheveux bruns.

« Non era una partita facile per iniziare la stagione, ma mi sentivo molto bene in alle­na­mento e nel doppio che ho giocato con Sonego prima dell’e­sordio. Avevo sensa­zioni posi­tive e il feeling in campo era davvero ottimo.



Il nuovo taglio ? Devo dire che ci ho pensato… pic.twitter.com/qrwhV20eR1 — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) January 2, 2025

« La nouvelle coupe ? Je dois dire que j’y ai beau­coup réfléchi : au cours de la saison dernière, j’ai toujours eu les cheveux très longs, et à la fin, cela commen­çait à être un peu ennuyeux de les sécher et tout le reste. J’ai décidé avec ma copine de les couper, en fait c’est elle qui a pris cette déci­sion pour moi ! Nouvelle année, nouveau look et, je l’es­père, une meilleure saison que l’année dernière. »