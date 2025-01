Nouvel entraî­neur de Carlos Alcaraz aux côtés de Juan Carlos Ferrero, Samuel Lopez n’a pas chômé pendant l’in­ter­saison. C’est en effet lui qui est à l’ori­gine des modi­fi­ca­tions sur le raquette du prodige espagnol.

« C’est une autre aide pour frapper. Avec cette modi­fi­ca­tion, il gagnera en puis­sance et sa balle aura plus de poids. Carlos a aussi plus de qualité de frappe à l’im­pact. Avec une raquette plus lourde, rien qu’en touchant la balle vous profitez d’une force supplé­men­taire. Depuis ce chan­ge­ment, on a constaté des vrais modi­fi­ca­tions dans sa vitesse de balle. »