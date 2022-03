Forcément déçu de s’être incliné en demi‐finale du Masters 1000 d’Indian Wells face à un Rafael Nadal frustré par les rafales de vent, Carlos Alcaraz a préféré retenir le positif de cette deuxième défaite face à son idole même s’il s’est senti très proche de la victoire durant la rencontre.

« Dans le premier set, je jouais à la fois contre Rafa et moi‐même. Au deuxième et au troi­sième, je me suis dit : « OK, je joue contre Rafa, mais je vais montrer mon niveau, je vais me donner à 100% pour le battre ou rester proche. J’étais très, très proche. Dans le troi­sième set, j’ai eu des occa­sions de prendre son service (trois, ndlr). Je pensais que j’étais capable de battre Rafa à certains moments du match, mais comme je l’ai déjà dit, Rafa a mille vies. S’il est en diffi­culté, il est capable de jouer à un haut niveau dans les moments diffi­ciles. Je pensais que je pour­rais prendre le troi­sième set. Au filet, il m’a féli­cité et m’a souhaité bonne chance pour la suite de ma carrière. »