Carlos Alcaraz va beau­coup mieux.

Depuis qu’il a perdu la première manche lors de son premier match sur le Masters 1000 d’Indian Wells face à Matteo Arnaldi, le 2e joueur mondial n’a fait que monter en puis­sance tout au long du tournoi.

Impérial face à Alexander Zverev, ce jeudi en quarts de finale, l’Espagnol affron­tera l’homme à battre de ce début de saison pour une place en finale : Jannik Sinner. Un vrai choc et défi pout le tenant du titre, comme il l’a révélé en confé­rence de presse d’après match.

« Honnêtement, je ne sais pas encore quelle va être mon approche de ce match. C’est le meilleur joueur du monde actuel­le­ment, sans aucun doute. Niveau incroyable, pas de défaites cette année. J’ai entendu les décla­ra­tions de Tommy Paul qui m’ont fait rire, quand il dit qu’il joue « tota­le­ment nu ». Ça va être un match très diffi­cile, un gros chal­lenge pour moi. Mais me confronter à lui va me permettre aussi de voir quel est mon niveau. Ce sera évidem­ment le match le plus compliqué à jouer pour moi cette année. »