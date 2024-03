Même si elle a profité du forfait de Vondrousova au troi­sième tour, Marta Kostyuk n’a pas perdu le moindre set pour rallier le dernier carré sur le WTA 1000 d’Indian Wells.

Interrogée en confé­rence de presse sur Iga Swiatek, sa future adver­saire, l’Ukrainienne a déclaré être parti­cu­liè­re­ment excitée par cet affron­te­ment face à la meilleure joueuse du monde.

« C’est la numéro 1 mondiale. Je vais essayer de réaliser un bon match. Il ne faut pas se faire trop d’illu­sions. C’est une grande compé­ti­trice, elle est au sommet de son art depuis deux ans déjà. Oui, je me suis entraînée avec elle à Doha et j’ai vrai­ment hâte de l’af­fronter. Je pense que ce sera un grand match. Je ne sais pas quoi dire d’autre, parce que je suis excitée. Je l’ai jouée à Paris il y a trois ans, mais c’était un match un peu diffé­rent. Nous étions toutes les deux dans des posi­tions diffé­rentes. C’est encore plus exci­tant main­te­nant (sourire). »