Lancé dans la défense de son titre à Indian Wells après ses victoires contre Matteo Arnaldi et Felix Auger‐Aliassime, Carlos Alcaraz ne voit pour le moment pas plus loin que son huitième de finale contre Fabian Marozsan, son bour­reau à Rome en mai 2023.

« Je pense que la première chose à faire pour défendre le titre est d’ou­blier que vous l’avez gagné l’année dernière. Il s’agit d’être soi‐même, d’être à 100 % tous les jours si l’on veut obtenir de bons résul­tats ici. Je ne me dis pas que je dois défendre le titre, je dois le faire. Je me concentre simple­ment sur le fait de me donner chaque jour à 100 % à chaque entraî­ne­ment, à chaque match, afin de m’amé­liorer. Je pense que si je suis cette voie, j’ob­tien­drai de très bons résul­tats. Je pense que c’est ainsi que j’aborde le tournoi. »