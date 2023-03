Avant sa demi‐finale contre l’homme en forme du moment, Daniil Medvedev, en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Frances Tiafoe a dévoilé son plus grand rêve, devenu un objectif.

« Ecoutez, nous avons tous rêvé quand nous étions enfants d’être numéro un mondial et j’ado­re­rais cela, bien sûr, mais mon plus grand rêve serait de gagner un Grand Chelem, l’US Open de préfé­rence. Je pense que je pour­rais dormir tran­quille pour le reste de ma vie, personne ne me l’en­lè­ve­rait. Pour l’ins­tant, pour­quoi ne pas commencer par gagner cette semaine ici », a déclaré l’Américain de 25 ans, battu en cinq sets par Carlos Alcaraz aux portes de la finale lors de la dernière édition de l’US Open, en septembre 2022.