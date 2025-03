Tombeur de Daniil Medvedev, Holger Rune va disputer à Indian Wells sa quatrième finale de Masters 1000, un peu plus de deux ans après remporté son seul titre dans la caté­gorie, à Paris‐Bercy en octobre 2022.

« Les condi­tions sont diffé­rentes. Le tennis n’est pas le même ici qu’à Paris. C’était diffé­rent à Paris, j’ai presque perdu au premier tour, mais j’ai réussi à rester en vie. Ici, j’étais plus à l’aise au premier et au deuxième tour, puis le troi­sième tour a été plus délicat. Mais je pense que ce que j’ai réussi à faire à Paris, c’est de trouver un moyen de gagner chaque match. Ce n’était pas facile du tout. Au premier tour contre Stan et en finale contre Novak, j’ai vrai­ment dû puiser dans mes réserves, car j’étais au plus bas. J’ai eu et j’ai main­te­nant le carac­tère pour trouver un moyen de gagner quand c’est vrai­ment important. »