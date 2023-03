Daniil Medvedev est un râleur invétéré.

Particulièrement insa­tis­fait de la qualité des courts depuis son arrivée sur le Masters 1000 d’Indian Wells, le Russe a de nouveau fait parler de lui, ce mardi face à Alexander Zverev, lors­qu’il s’est lancé dans l’un de ses fameux mono­logues en clamant haut et fort que ce court « était une honte pour le sport. »

Beaucoup moins viru­lent lors de son passage devant la presse quelques minutes après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale malgré une très vilaine chute, Daniil a reconnu que c’était avant tout son problème.

« La plupart des joueurs vont dire que le court est très bien. Des gars comme Cameron Norrie adorent jouer ici, et il dirait proba­ble­ment, ‘Pourquoi faudrait‐il changer les courts?’ et il aurait raison. Nous ne pouvons pas changer le terrain juste parce que je ne l’aime pas. Je comprends cela et je n’aime pas mon comportement. »