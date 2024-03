Alors qu’il affron­tera, dans la nuit de lundi à mardi, le jeune italien Luca Nardi pour une place en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic était de passage sur le plateau de Tennis Channel après sa victoire compli­quée face à Vukic.

Et lors­qu’on lui a demandé s’il parve­nait à s’amuser davan­tage en dehors des courts ces derniers temps, notam­ment depuis qu’il est devenu le joueur le plus domi­nant de tous les temps, le numéro 1 mondial a reconnu qu’il essayait en effet de trouver un certain équi­libre entre son côté robo­tique et un certain lâcher‐prise.

« C’est une bonne ques­tion parce que j’es­saie d’équi­li­brer les choses. Ce qui veut dire qu’il y a une partie de moi qui est un compé­ti­teur féroce qui veut gagner chaque match, chaque tournoi, et vous savez, je dois faire mes corvées, respecter les routine, rester disci­pliné et gardez le dyna­misme. Mais en même temps, j’es­saie aussi de m’amuser un peu plus et de faire atten­tion aux acti­vités hors du terrain, aux gens et aux choses que je n’ai pas eu l’oc­ca­sion de faire vrai­ment depuis près de 20 ans. C’est vrai que j’ai été très robo­tique au cours des 20 dernières années, alors main­te­nant, j’es­saie juste de m’amuser un peu plus. »