Dans des propos relayés par le média serbe Sportklub, Dimitry Tursunov, ex‐20e mondial et ancien entraî­neur de Sabalenka, Kontaveit, Raducanu ou encore de Bencic, a évoqué avec fata­lisme la fin de carrière à venir de Novak Djokovic.

« Son propre corps est désor­mais son plus grand adver­saire. Peu importe comment il envi­sage de tromper le temps, sa mort tennis­tique l’attend. Bien sûr, il a toujours la moti­va­tion de jouer au plus haut niveau, mais au tennis, on perd le senti­ment d’immortalité beau­coup plus vite que dans d’autres sports. Les exploits passés sont vite oubliés. »